Palanca controcorrente: "Nel Napoli quello che non mi convince è la difesa"

Nel corso della chiacchierata con Massimo Palanca ci siamo soffermati sul Napoli e le chance scudetto dei partenopei

TuttoNapoli.net

Nel corso della chiacchierata con Massimo Palanca ci siamo soffermati sul Napoli e le chance scudetto dei partenopei. "Non deve smettere di crederci - ha detto l'ex attaccante intervenendo al TMW News - al di là del ko di domenica scorsa. Certo, l'Inter ora pare essere tornata su buoni livelli ed è la più attrezzata. Anche in Champions ha dimostrato di essere uscita da quel periodo problematico. Ora il Napoli affronterà il Verona e occorre vedere come reagirà dopo la sconfitta col Milan, era una gara che valeva ma non era decisiva".

Sull'ipotesi di Mertens con Osimhen: "Possono giocare insieme, possono essere due spine nel fianco degli avversari. In difesa non mi convince il Napoli: vedo difensori che si perdono gli avversari, anche il gol preso col Milan è una disattenzione e quella palla rasoterra non deve passare...Il Napoli sembra comunque vicino allo scudetto ma dovrebbe raggiungere quella consapevolezza della propria forza".