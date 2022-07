Palmeri: "Dybala innervosito, pensava di firmare per l'Inter in pompa magna"

Intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della trattativa per Paulo Dybala

Intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della trattativa per Paulo Dybala che sembrava definita con l'Inter e che invece non è ancora chiusa: "Dybala era convinto di venire a Milano per firmare in pompa magna il contratto, invece, gli hanno detto che avrebbero prima dovuto chiudere un'uscita e questa cosa lo ha fatto innervosire".