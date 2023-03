Palmeri: "Finalmente la pista d’atletica al Maradona serve a qualcosa"

Retegui? Non poteva fare tantissimo, ha avuto un’occasione e mezzo e ha fatto un gol. Difficile chiedergli di più, se Immobile sta bene, il posto appartiene ancora a lui.

A Radio Napoli Centrale , nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Tancredi Palmeri , BeIN Sport : " La presentazione della partita è stata una delle più belle che abbia visto, finalmente la pista d’atletica al Maradona serve a qualcosa. Sono un grande sostenitore di Mancini, ma l’Italia ha vinto gli Europei in una certa maniera, a volte ti puoi permettere di essere propositivo, altre no. La scorsa estate abbiamo preso un’imbarcata con la Germania facendo lo stesso tipo di partita.

Raspadori? Dipende dal tipo di calcio che vuoi fare. Berardi ieri è stato il peggiore in assoluto, fuori dal 4-3-3 non riesce ad adattarsi bene.

Zaccagni? Mi viene da pensare che non si sia scusato. Non è Roberto Baggio, il gruppo conta e se Mancini ritiene che sia giusto lasciarlo fuori, è giusto che sia così. Malta-Italia? Non è facile. A Malta la sentono molto".