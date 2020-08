Palmeri: "Rinnovo Gattuso atto formale. Le cessioni sono i nodi da sciogliere"

Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo del contratto di Rino Gattuso col Napoli è solo un atto formale, ci mancherebbe che ci sia un problema sull'allungamento. Quello che sta venendo fuori per la prossima stagione azzurra è un progettone, vedi l'acquisto di Osimhen. Già l'anno scorso bisognava voltare pagina, molti giocatori erano giunti al capolinea. Sicuramente ci sono nei nodi che devono essere sciolti, parlo delle cessioni di Allan e Koulibaly. Il brasiliano è stato sempre meno utilizzato e deve andare via, il senegalese o lo vendi adesso o mai più. Il Napoli si è davvero parecchio esposto per l'acquisto di Osimhen, 70 milioni sono tanti, anche se c'è da dire che economicamente la società azzurra è la più sana d'italia".