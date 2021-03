Palmeri sulla Lega: "Non rinvia Lazio-Torino solo per tenere il punto su Juve-Napoli"

In queste ore tiene banco la vicenda legata al match tra Lazio e Torino. L'ultima decisione della Lega Serie A, è quella di non rinviare la partita. Sulla questione si è espresso il giornalista di BeinSport, Tancredi Palmeri, che su Twitter ha detto la sua: "Chi non rinvia Lazio-Torino sa bene che verrà una sentenza che ribalterà il 3-0. Ma siccome si è tenuto un punto assurdo su Juve-Napoli, allora adesso si fa sto teatrino per salvare le apparenze. A proposito: ma perché ha rinviato Torino-Sassuolo se i casi non arrivavano a 10?"

