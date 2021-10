Paola Ferrari attacca Melissa Satta: "Alimenta stereotipi, erbaccia televisiva da estirpare"

Paola Ferrari, volto della Rai, lancia un duro attacco a Melissa Satta, da quest'anno a Sky Calcio Club. Queste le parole riportate da Italia Oggi: "La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata, avvilente. È “erbaccia” televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare".