Papu Gomez sicuro: "Scudetto? Il Napoli non è in corsa. Inter due gradini sopra tutte"

Alejandro 'Il Papu' Gomez, campione del mondo con l'Argentina ed ex calciatore di Atalanta e Siviglia tra le altre, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Mondopengwin. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Va dato merito all'Atalanta di avere disputato una grande partita a Napoli. Tutti parlano dell'attacco, ma ha una difesa fortissima, è devastante. Hien è fortissimo, anche Kolasinac, Djimsiti è cresciuto esponenzialmente, il portiere è bravo, Ruggeri fa il suo, Zappacosta da quando è tornato a Bergamo è diventato un treno. L'Atalanta ha una difesa di grande valore, anche se non se ne parla tanto. Quando hai un nucleo di squadra così forte difensivamente, è dura per gli avversari. Scudetto? Non vedo il Napoli in corsa. L'Inter è due gradini sopra le altre squadre, poi se la giocano Atalanta e Juventus per il secondo posto, forse il Napoli. Il Milan non lo vedo proprio".