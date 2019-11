Pardo: "Napoli-Milan sfida tra delusioni. Ancelotti? Soluzione non è l'esonero"

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il commentatore Dazn, Pierluigi Pardo: "Napoli e Milan sono le due più grandi delusioni di questo campionato. A San Siro andrà in scena una partita doppiamente importante.



Ancelotti? I problemi di casa Napoli non si risolvono cambiando l'allenatore, poi che Ancelotti abbia le sue colpe e stia rendendo meno è vero.



Genoa? Mi aspettavo contro il Genoa una reazione di orgoglio in quanto il Napoli aveva qualcosa da farsi perdonare dalla propria gente, ma questa prestazione non è arrivata.



Possibili soluzioni? Il primo passo per trovare una soluzione è parlarsi, la società deve incontrare la squadra e l'allenatore e deve farlo in fretta perchè la stagione può ancora regalare tante cose. C'è una Champions da conquistare, ma anche una da giocare, oltre alla coppa Italia".