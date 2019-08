Parisi elogia l'arrivo di Lozano: "Giocatore forte e già esperto. Il Napoli prepara già il futuro..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente e intermediario Fabio Parisi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Lozano è un giocatore forte, con esperienza internazionale. Il Napoli con il suo acquisto si è cautelato per il presente e anche per il futuro in quanto Callejon e Mertens non sono più giovanissimi.

Vicenda Icardi? Situazione gestita male sin dalla scorsa stagione. L'inter ha comunicato all'argentino che non fa più parte dei piani. La sua strada in neroazzurro è abbastanza chiusa, l'unica soluzione potrebbe essere lo scambio con Dybala in quanto il Napoli non vuole aspettare più".