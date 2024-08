Parma, Del Prato a Dazn: "Pareggio nel finale sarebbe stato giusto"

vedi letture

Un amareggiato Enrico Delprato, oggi anche portiere dopo l'espulsione di Suzuki, è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando la sconfitta del Parma contro il Napoli. "Quando ero in porta sinceramente non sentivo le indicazioni di Chichizola, il Napoli stava attaccando e il pubblico era molto carico. Dispiace per come è andata la partita, abbiamo giocato bene per novanta minuti. Il Napoli stava già attaccando, ma non avevamo corso troppi rischi. Poi c'è stata l'espulsione, purtroppo è andata così. Io ho cercato di fare il possibile, dispiace".

Nel finale avete anche sfiorato il pareggio:

"Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, il pareggio sarebbe stato giusto. Tolto il risultato siamo contenti della prestazione, non era facile venire qua contro una delle squadre più forti del campionato. Siamo riusciti a metterli in difficoltà per novanta minuti, ovviamente anche abbassandoci nel finale per difenderci. Peccato, potevamo portare a casa almeno un punto, con quel tiro di Almqvist. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa determinazione. Era così in B, ora lo stiamo portando in A, anche in palcoscenici di questo tipo".