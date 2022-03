Partnership con Elysian Park? Bellinazzo: "Vi spiego dove vuole arrivare ADL"

Marco Bellinazzo, giornalista specializzato in economia de IlSole24Ore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Marco Bellinazzo, giornalista specializzato in economia de IlSole24Ore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Elysian Park? E' una società importante specializzata nello sviluppo delle linee di business legate allo sport. Hanno una tendenza che favorisce lo sviluppo dello sport con streaming e media, in particolare negli Stati Uniti.

Ieri Apple TV ha siglato un accordo per 50 partite di baseball. Anche Amazon è sceso in campo con la Champions e il campionato francese. La lotta per i diritti tv crescerà notevolmente e proprio per questo si stanno cercando aziende vicine a questa tendenza con occhi ai social media. Son segnali che tra un po' tutti coglieranno, quando magari non ci sarà più DAZN ma Amazon, Apple TV, Disney TV. Questo è il motivo per cui De Laurentiis sta cercando delle partnership, per intercettare queste situazioni. Anche se non basta per vincere, perché poi servono stadio, strutture".