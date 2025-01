Pastore: “Conte molto furbo, con quelle parole Kvara è quello che lascia per i soldi…”

vedi letture

Intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della situazione Kvara, ormai prossimo alla cessione in direzione PSG: “Conte s'è preso la responsabilità? E' stato molto furbo. In maniera populista nella pancia del tifo c'è il ricordo di Callejon che rimase due mesi gratis nel periodo Covid. Mentre Kvara è quello che va a prendere i soldi.

Conte altre volte non l'avrebbe detto, stavolta dice sono deluso da me stesso, una frase fin troppo umile per lui. In realtà Conte sa che ormai Kvara è un ex, protegge comunque la società per non attirare energie negative. E nessuno se la prenderà comunque mai con lui ed il discorso è chiuso. Conte non è fesso, sa benissimo che il Napoli reinvestirà quei soldi ma Neres con una partita a settimana già ce la puoi fare. Considerate che fa i cambi all'80' ed ora arriva una partita veramente cruciale, se vinci a Bergamo puoi davvero pensare con lo Scudetto".