Pastore: "Ho letto l'intervista a Kvara, è un vero inno a Napoli. Il club si muova"

Rosario Pastore, giornalista ex Gazzetta dello Sport ha commentato su Facebook le recenti dichiarazioni di Khvicha Kvaratskhelia: "Ho letto con ritardo l'intervista rilasciata da Kvara prima di scendere in campo. E' un vero e proprio inno a Napoli, al Napoli ed ai napoletani. Ora, a meno che non ci troviamo di fronte ad una clamorosa bufala, nel senso dell'invenzione di un servizio giornalistico, pensare che il georgiano possa lasciare la città a cuore sereno mi pare letteralmente incredibile.

E dunque, il club si muova a cercare un accordo che, ne sono convinto, per primo il ragazzo accetterebbe volentieri. Sempre che si tratti di riposte ragionevoli, naturalmente. So per primo che il Napoli non può permettersi di dare al giocatore un ingaggio di 10 milioni. Ma credo che questo lo sappia anche l'entourage di Kvara".