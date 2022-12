Pavarese: "Gennaio mese decisivo per il Napoli, ci sono: Inter, Juve, Roma e il difficile derby"

"Il ritiro in Turchia? Scelta non giusta ma di più, innanzitutto perchè c'è l'esperienza di Spalletti, che ha già gestito la pausa invernale con lo Zenit".

Gigi Pavarese, ex ds azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Il ritiro in Turchia? Scelta non giusta ma di più, innanzitutto perchè c'è l'esperienza di Spalletti, che ha già gestito la pausa invernale con lo Zenit. Per gli azzurri non credo sia un sacrificio lasciare la famiglia per 10 giorni: ritrovarsi in un ambiente più sereno e distaccato, in un clima più favorevole rispetto a noi è preferibile. In ogni caso poi torneranno e continueranno questa lunga preparazione. E' chiaro che questo ritiro invernale è figlio dell'inedita edizione del Mondiale, quindi è per tutti una incognita.