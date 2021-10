Pavarese: "Sono sicuro, Spalletti avrà la meglio nella sfida contro Juric"

L’ex dirigente del Napoli, Gigi Pavarese è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Si affrontano due compagini che sono molto simili per quello che concerne la passione dei tifosi. Napoli è attaccata alla squadra così come il Torino ai granata. Roma è molto simile a queste due città. La passione della gente si respira ad ogni angolo di strada, è un qualcosa di incredibile.

Napoli-Torino? Sono sicuro che Luciano Spalletti avrà la meglio nella sfida contro Ivan Juric. Per carità, non bisogna sottovalutare nessun avversario e quella del Torino è una compagine che sta facendo complessivamente. Ma il Napoli, in questo inizio di stagione, ha già dimostrato tutta la sua forza.

Rinnovo di Insigne? Spero che le parti arrivino a una intesa. Insigne deve restare al Napoli anche nelle prossime stagioni”.