Pazienza: "Bisogna essere efficaci, non belli. Mercato? Un top club ha 2 titolari per ruolo"

L'ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza ha detto la sua a Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime vicende di casa azzurra: "Il Napoli adesso è umile, compatto, fatto da 11 giocatori pronti a lottare tutti insieme al servizio dell’allenatore. Adesso il Napoli deve essere così, efficace, non bello. In una grande squadra devono esserci almeno due titolari in ogni ruolo, in modo che l’allenatore possa scegliere chi schierare in campo, chi sta meglio".

OTTIMO ACQUISTO - "Politano darà maggiore scelta a Gattuso. Politano è un giocatore che può dare qualcosa in più a Gattuso sulla corsia di destra. Ha delle qualità importanti sia nell’uno contro uno che in profondità. Secondo me è un ottimo acquisto".