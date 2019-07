Pazienza: "Pulgar può essere una soluzione, ma per fare il salto di qualità serve altro"

Michele Pazienza parla a Marte Sport Live: “Elmas non lo conosco, ma credo sia un colpo in prospettiva, come lo era Diawara. Il Napoli è cambiato, non ha più bisogno di giovani che possano crescere perché non ha tempo per farli crescere vista la dimensione che vive e ha bisogno di giocatori pronti ed esperti. Pulgar può essere una soluzione, ma per fare il salto di qualità, servono tipologie diverse di calciatori. Da interno di sinistra, Fabian riesce ad esprimersi al meglio, poi ha forza e duttilità e può adattarsi ad ogni posizione a centrocampo, ma ogni giocatore si esprime meglio nel proprio ruolo”.