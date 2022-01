Pecci contro l'arbitro: "Pairetto si è messo la maglia del Napoli, non ce n'era bisogno"

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli e oggi commentatore televisivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Pairetto si è messo la maglia del Napoli ieri e non ce n'era bisogno. La squadra azzurra arriva spesso al tiro, muove molto il pallone, da un'ala all'altra. Ora prende meno di sorpresa le difese e segna meno per il volume di gioco che crea. Ma è anche vero che ne prende pochi di gol".