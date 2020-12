Pedullà su Milik: “Il suo masochismo non ha eguali negli ultimi 10 anni di mercato”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', commentando l'ultimo posto social di Arek Milik mostratosi sorridente nonostante le polemiche: "Questa è una foto di un anno fa dai (scherza, ndr), lui sorride una volta ogni sei mesi! Il masochismo di Milik non ha eguali negli ultimi dieci anni di mercato! Questo è uno dei classici casi in cui chi assiste Milik sui propri profili dovrebbe suggerire di chiuderlo e nascondersi è come quella cosa di fare il dispetto alla moglie. Bisognerebbe dire ed avere il coraggio di dire che è solo una questione di soldi, dovrà cambiare banca nei prossimi mesi per il salto che farà a livello economico tra commissioni agli agenti e contratto da 6 mln. Ritengo di cattivo gusto una foto di questo tipo, non dà rispetto al gruppo che frequenti, la squadra che ti paga".