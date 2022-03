Pellissier esalta Osimhen: "Mi è sempre piaciuto, lo abbiamo aspettato dopo i ko"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore del Chievo Verona e presidente della Clivense

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore del Chievo Verona e presidente della Clivense Sergio Pellissier: "Osimhen? Quando è arrivato avevo detto che mi piace tantissimo, è completo, ha grosse potenzialità. È partito fortissimo nonostante non facesse troppi gol. Dopodiché si è fatto male, quando è rientrato poi non era lo stesso, ma quest'anno sta dimostrando la sua qualità. Bisogna dargli tempo. È giusto che uno si ambienti, anche se è un ambiente difficile Napoli. Osimhen è un ottimo attaccante".