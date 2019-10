Pepe a Tiki Taka: "Mertens e Callejon sono giocatori importanti, meritano il rinnovo"

Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Tiki Taka, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Quando ci sono dei problemi, il presidente è il responsabile numero uno, quindi è giusto che porti la calma nell'ambiente.



Callejon e Mertens? Secondo me, meritano il rinnovo. Sono giocatori forti e lo dimostrano ogni domenica in mezzo al campo. Callejon è un giocatore fondamentale per il gioco del Napoli, è uno che corre e fa gol. Mertens ad oggi è pronto a fare la storia del Napoli, superando Maradona.



Incontro con Raiola? Ci possono essere varie sfaccettature per questo incontro. Magari Insigne vuole andare via o rinnovare ma sono i giochi delle parti".