Perinetti: "Gattuso si avvicina a Conte per voglia di affermarsi e filosofia di lavoro"

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo con Rino Gattuso come allenatore, è intervenuto per parlare di Ringio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen ha delle caratteristiche da punta diversa dagli altri, dà a Gattuso possibilità diverse in chiave offensiva e questo può essere determinante. Gattuso? Ha una volontà feroce di affermarsi. Vuole migliorare sé stesso e i ragazzi che allena. E' molto vicino a Conte da questo di vista. Rivedo in Gattuso la sua voglia di affermare un concetto di filosofia di lavoro. Non avevo dubbi e ribadisco che potrà fare una grande carriera".