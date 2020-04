Perinetti non ci sta: "Calcio? Non è solo passione ma un'industria! Se aspettiamo vaccino, scomparirà"

Giorgio Perinetti, dirigente, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il calcio è passione ma anche industria, l'ingaggio di Ronaldo va diviso anche per quello che le società versano allo stato. E poi alle spalle dei campioni ci sono tante altre persone che vivono di calcio. Se dobbiamo aspettare il vaccino per riprendere, molti club non ci sarebbero più e i calciatori sarebbero andati altrove. Oltre il populismo, serve la ragione, bisogna riflettere bene sulla ripresa".