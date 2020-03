Perinetti: "Portai Belotti al Palermo di Rino, gli piace perché è un Gattuso che gioca in attacco"

Giorgio Perinetti, noto dirigente sportivo, ha avuto Gattuso come allenatore al Palermo e, tra le altre cose, ha parlato anche di questo a Radio Kiss Kiss Napoli: "Le partite di Champions League sono speciali e non è facile dire chi si adatta meglio a questo tipo di situazione. Avere il pubblico a fare è sempre un vantaggio, se manca sicuramente manca un qualcosa alla squadra di casa. Bisogna vedere come ci si adatta a questa situazione. Soltanto giocando queste partite si può capire chi è avvantaggiato o svantaggiato da giocare a porte chiuse".

BELOTTI-NAPOLI - "Belotti? Piacerebbe molto a Gattuso perché è un Gattuso che gioca in attacco: lotta, cerca palle che sembrano perse, corre dietro ai difensori. Io lo portai a Palermo proprio a Gattuso. E' un giocatore che piace a Rino".