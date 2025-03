Perinetti: "Se Conte tarda a cambiare, un motivo ci sarà"

Il dirigente Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Quando Conte dice di fidarsi di lui ha ragione, conosce bene i suoi uomini, i fatti dicono che il Napoli abbia disputato un campionato importante, nonostante tanti imprevisti. Ha avuto tanti infortunati, è sparito Kvara, si è fermato Neres e Conte ha saputo cambiare dando l'opportunità a Raspadori. Jack è stato sfortunato a Venezia con quel palo, forse staremmo parlando d'altro ma non dimentichiamo che i lagunari a gennaio si sono ripresi senza dare più ripartenze e spazi agli avversari. In più ha trovato un portiere in stato di grazia.

I cambi? Se Raspadori tira cinque centimetri più al centro fa gol e certe domande non ce le poniamo, se comunque Conte tarda a cambiare un motivo ci sarà, fermo restando che dietro un tecnico in panchina c'è sempre uno staff con cui confrontarsi. Perché Anguissa e non Billing? Forse Conte ha pensato che Frank potesse essere più utile in zona gol, ma non sono nella testa di Conte. Le chance scudetto sono magari diminuite, l'Inter ha fatto uno strappo importante, è sempre stata la grande favorita del campionato confermando le sue qualità, certo mancano però nove gare e questa è una grande conquista per il Napoli, che proverà giustamente a riprendersi la vetta perduta".