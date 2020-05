Perinetti: "Si deve ripartire accettando dei compromessi come l'assenza di pubblico"

Giorgio Perinetti, noto dirigente sportivo con un passato al Napoli, ha parlato a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte: “Sono assolutamente convinto che il Napoli abbia bisogno di ripartire per tanti motivi, anche quelli economici ovviamente. Non si possono tenere giocatori fermi tutto questo tempo, si rischia di perderli. Bisogna accettare dei compromessi e delle privazioni: il più grande riguarda il pubblico. E’ un fatto straordinario che risponde ad un’emergenza. Si può discutere sugli orari: magari d’estate si può giocare come primo orario alle 18.30 e non alle 16 considerando il caldo”.