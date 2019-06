Pescara, Sebastiani difende Insigne: "I tifosi del Napoli devono sostenerlo sempre"

Una prestazione di alto livello e un gol da fuoriclasse riportano Lorenzo Insigne al centro dell'attenzione, dopo un periodo colmo di critiche e delusioni. A tal proposito ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Pescara Daniele Sebastiani: "Lorenzo Insigne è un giocatore dal grande potenziale, che ha l'onore di vestire la maglia della squadra del cuore, è un campione e andrebbe sostenuto anche quando scende in campo con lo sguardo perso. Non meraviglia, per questo, la prestazione di ieri sera con la Nazionale.

Stadi vuoti? Una questione tutta Italiana, altrove si vince o si perde si va allo stadio e si intonano cori a sostegno della squadra, il nostro calcio dovrebbe fare questo salto culturale altrimenti staremo sempre qui a parlare di curve vuote, tragedie sugli spalti, di problemi nelle società che in realtà non esistono. Bisognerebbe entrare nella logica per cui i giocatori sono essere umani e possono avere momenti no come chiunque altro".