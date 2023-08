Petruzzi: “Scudetto? Napoli campione in carica, ma senza coppe la Juve parte favorita”

A parlare a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto l'ex calciatore Fabio Petruzzi.





TuttoNapoli.net

A parlare a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto l'ex calciatore Fabio Petruzzi.

Quale ad oggi la squadra la convince di meno lì davanti?

"Si sono indebolite tutte, l'unica che mi preoccupa è la Juventus. Perché non farà le coppe europee, viene da un'annata difficilissima per le varie vicende extra-campo e vorrà dimostrare che è stato solo una stagione anomala. Per me la Juventus forse è la favorita. Il Napoli è campione in carica, lo scorso anno è stato un giocato perfetto ma è un'altra stagione. Ha perso Kim dietro, che era fondamentale. Poi ha cambiato allenatore. Sono curioso di vedere il Milan dopo tutti questi acquisti. Per me la Roma, che è quella che ha cambiato meno e ha preso Aouar e Ndicka, con un bell'attaccante può stare tra le prime".