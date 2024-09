Podcast Piccari: "Roma, così è disorientante: parti da Mourinho per arrivare a Juric?"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Marco Piccari. Queste le sue parole in riferimento all'esonero di De Rossi.

C’è confusione societaria in casa Roma?

“Si, e la vera domanda è quanta competenza c’è all’interno della società? A fine stagione fai un rinnovo triennale da tre milioni a De Rossi e dopo quattro partite lo mandi via? Capisco possa esserci una divergenza tra un allenatore e un dirigente, ma non mandi via De Rossi dopo quattro partite. Ricordandosi tra l’altro che ti ha salvato la faccia dopo l’addio di Mourinho, hai preso un non allenatore visto che era la prima grande occasione della carriera. Gli fai la squadra, fai il ritiro e lo mandi via dopo quattro partite. Prendi un allenatore completamente diverso, ha gli interpreti per fare quel calcio? È disorientante, parti da Mourinho per arrivare a Juric. Secondo me si sta preparando la strada per la cessione della società. Adesso ci sarà una forte contestazione a cominciare da domenica, io credo che possano mollare viste anche le difficoltà nel fare lo stadio”.