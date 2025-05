Pirateria, CEO DAZN: "Ruba risorse a tutti e tradisce la vera passione"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Innanzitutto, bisogna riconoscere lo sforzo posto in essere da tutte le istituzioni che, con diverso ruolo, stanno combattendo questa piaga sociale: Parlamento, che ha adottato il nuovo quadro normativo, AGCOM, che lo applica giornalmente, e Guardia di Finanza che, come abbiamo saputo oggi, ha avviato un severo sistema di monitoraggio delle violazioni di 'chi compra pirateria'. Cominciano ad essere acciuffati coloro che scavalcano i cancelli per entrare su spalti digitali senza avere pagato il biglietto; va rotta l'abitudine all'illegalità": così, a margine della conferenza stampa della Lega Serie A dedicata alla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio, il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi.

"È dovuto a chi gioca pulito - ha aggiunto - Ai tifosi che scelgono l'abbonamento legale, pagando per sostenere la propria squadra ed i propri campioni e, quindi, meritando uno spettacolo all'altezza. Alle squadre che, direttamente o indirettamente, non incassano il biglietto di questi hooligans digitali. La pirateria ruba risorse a tutti e tradisce la vera passione, oltre ad essere un reato. Dietro a un link illegale non c'è mai solo la trasmissione di una partita: c'è il furto di dati personali e di identità, c'è sottrazione di strumenti di pagamento. Chi compra illegalmente da rivenditori illegali si espone al rischio - spesso la certezza - di offrire a queste pericolose organizzazioni criminali molte opportunità di compiere altri reati. Chi clicca senza pensarci spalanca la porta agli hacker e offre champagne ai criminali. Lo dobbiamo allo sport stesso perché senza un pubblico sano tutto perde valore: il suo futuro, la competizione e la passione", ha concluso. (ANSA).