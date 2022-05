Pistocchi: “Come si può pensare di migliorare la squadra abbassando il monte ingaggi?”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ in onda su Canale 8

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ in onda su Canale 8: “Le dichiarazioni di De Laurentiis su Spalletti? Sappiamo che l’allenatore è un dipendente, una cosa detta in questo modo è poco empatica ed è uno dei limiti della società. Parla solo ADL. Quando un presidente di una società con 100 milioni di tifosi parla di riduzione del tetto ingaggi, come volete che i calciatori vadano in campo a dare il massimo? Nel Milan Ibrahimovic ha portato una mentalità vincente, inoltre Maldini è una figura che ogni lunedì va a Milanello a parlare con i calciatori. Come si può pensare di migliorare la squadra se si vuole abbassare il monte ingaggi a 75 milioni e imporre un tetto massimo di 3 ai calciatori. Si dovrebbe parlare chiaramente ai tifosi, si sarebbe potuto dire che nonostante qualche problema economico si sarebbe provato a dare una squadra competitiva all’allenatore con un lavoro di scouting”.