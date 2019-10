Pistocchi contro la suggestione Ibra: "Costa tanto e creerebbe problemi nello spogliatoio"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla suggestione Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli "Ibrahimovic può stare dappertutto, è un giocatore ancora determinante. Mi raccontano cose folli degli allenamenti, sia all'Inter che al Milan: tirava delle stecche a tutti in allenamento, voleva che ci fosse la stessa densità che si mette in partita. Detto questo, si tratterebbe di una operazione molto onerosa e che non sposa la filosofia societaria del Napoli. Creerebbe anche problemi nello spogliatoio, non sarebbe facile gestire un calciatore che ti costerebbe un milione di euro al mese".