Pistocchi: “Grave la prima pagina della Gazzetta contro il VAR, smentita dal capo dell’AIA!”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi che ha analizzato l'episodio del gol annullato a Kessie: "Il capo degli arbitri ha parlato ed ha chiarito che le interpretazioni di Bergamo e Milano sono corrette. Le decisioni sono state corrette, al limite hanno sbagliato alcuni commentatori. Ciò che è grave è la prima della Gazzetta. Non puoi fare una prima pagina dicendo che il VAR ha sbagliato tutto e poi dopo due ore Trentalange ti dice che hai sbagliato tu e non l’arbitro. Così perdi credibilità!”