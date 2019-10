Pistocchi: "Indecente non concedere il rigore a Ghoulam col Torino, pensano che siamo scemi!"

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento del Napoli di Ancelotti: "Il Napoli è impegnato in una stagione molto complessa, si gioca in campionato, Champions e Coppa Italia, non si può fare a meno del turnover, altrimenti ci si trova con una squadra in difficoltà. Il turnover deve essere fatto con intelligenza. Il Napoli visto a Torino non mi è piaciuto tecnicamente e mentalmente. Ancelotti ha riproposto il 4-3-3, mi è sembrata una scelta che poteva avere una logica ma andava fatta in una partita meno impegnativa rispetto a quella di Torino. Contro i granata il Napoli non ha funzionato, non c'erano automatismi e movimenti del 4-3-3. Indecente non fischiare il rigore su Ghoulam, probabilmente pensano che siamo scemi!".