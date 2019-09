Pistocchi: "Napoli impressionante nell'ultimo turno, se sistema la difesa darà fastidio alla Juve"

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento degli azzurri: “Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più in questo turno. Ha giocato una buona gara con la Samp, mi convince questo 4-2-4 molto offensivo. Bisogna mettere a posto qualcosa nella fase difensiva. Contro il Liverpool la squadra dovrà stare molto stretta, non si può lasciare spazio a gente micidiale contro Salah e Manè. Credo che esistano i presupposti per vedere un campionato più equilibrato, se il Napoli sistema la difesa diventa la prima contendente per la Juve”.