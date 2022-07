Pistocchi: "Per il bene di Meret, spero Sirigu e non Kepa come portiere"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Il Napoli ha perso dei tasselli importanti, ma se si sa lavorare sul mercato i sostituti si possono trovare. La perdita di Koulibaly è pesantissima perché il Napoli ha perso un calciatore simbolo, ma è altrettanto pesante anche la partenza di Ospina. Perdere un portiere che sappia giocare con i piedi è un problema, soprattutto per una squadra che ambisce ad un gioco da grande squadra europea. L'incognita è Meret, per il resto vedo bene i movimenti e la struttura del Napoli. Kim è uno bravo nell'uno contro uno, che in Italia affinerà le proprie doti e imparerà a temporeggiare come si compete. Olivera e Kvaratskhelia sono profili importanti, se lasciati crescere. Il Napoli può avere un problema nel ruolo alle spalle di Osimhen.

Nel 4-2-3-1 Zielinski ha fatto un po' di difficoltà, per questo gli azzurri sono sulle tracce di un calciatore molto adatto a quella posizione come Deulofeu. Poi io spero che venga fatto il contratto a Mertens, che lo scorso anno ha dimostrato di saper giocare in quel ruolo e di saper coesistere con Osimhen. Poi è chiaro, alcuni tifosi sono scontenti di alcune mosse, ma il mercato è ancora lungo. Meret-Spalletti? Il ruolo è molto particolare e avere un secondo alla sua altezza sarebbe pericoloso. Io mi auguro più in un profilo come Sirigu che in uno come quello di Kepa".