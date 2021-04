Pistocchi: "Punto su Fonseca prossimo allenatore del Napoli! Sarri in Premier, Allegri..."

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se dovessi puntare un euro lo investirei su Fonseca, per me sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Sarri credo che preferisca l'Inghilterra e non è un caso che il Tottenham proprio oggi abbia esonerato Mourinho. Per quanto riguarda Allegri, invece, so che potrebbe andare alla Roma, in una città in cui la sua compagna Ambra gradirebbe tornare".