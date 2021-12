Pistocchi: “Rosa Napoli inferiore alle altre, ma con l’Atalanta ha dimostrato che è squadra”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi che ha analizzato il ko del Napoli con l’Atalanta: “Questo campionato verrà deciso dalla qualità della rosa, lo dico sin dall’inizio. Il Napoli non ha la stessa rosa delle altre contendenti al titolo e questo è un problema quando mancano così tanti giocatori. Parlando della partita con l’Atalanta posso dire che è stata una delle più belle mai giocate dagli azzurri. Giocava contro una squadra molto forte, molto fisica e con un’organizzazione tale che ti mette in difficoltà. In questa gara il Napoli ha dimostrato di essere squadra, di avere un’idea di gioco che anche in emergenza consente di offrire una buona prestazione”.