Pistocchi: "Se Koulibaly vuole 4,5 devi darglieli, il problema sono gli stipendi degli altri"

Maurizio Pistocchi, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del calcio italiano

TuttoNapoli.net

Maurizio Pistocchi, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del calcio italiano: "In Italia siamo ultimi in Europa per ricavi, la Premier ricava tre volte la Serie A, eppure siamo primi per stipendi di giocatori. In Europa si inizia a ragionare su un tetto salariali, caleranno gli stipendi dei calciatori medi.

Penso che sia proprio questa l’anomalia del campionato italiano: non i 7 milioni che dai ad un campione ma i 4 che dai a un calciatore medio. Penso a Koulibaly: se vuole 4,5 milioni io glieli dò, perchè è un calciatore fortissimo. Questo implica che io debba dare meno soldi ad altri calciatori che non valgono gli stipendi che guadagnano".