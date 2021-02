Pistocchi: "Silenzio stampa sempre sbagliato, il Napoli non gioca da squadra"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. "Il silenzio stampa è sempre sbagliato. Anzitutto perché ci sono degli obblighi contrattuali nei confronti delle televisioni. E poi perché la chiarezza, il modo di esprimersi, la volontà di far capire alla gente vanno applicate sempre, anche quando si perde. Sono stato sempre contrario al silenzio stampa. Parlare, discutere, spiegare, confrontarsi è utile. Atalanta-Napoli? Gli azzurri giocano in maniera individuale, non si gioca più per il collettivo".