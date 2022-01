Pistocchi: "Zerbin buon giocatore, ma spesso si esagera a creare nuovi fenomeni"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed opinionista televisivo Maurizio Pistocchi: "Zerbin? Sicuramente è un buon giocatore. Spesso, però, vedo che, nell’esigenza di creare nuovi fenomeni, si tenda a sopravvalutare le prestazioni di alcuni giocatori mentre, in altri casi, non se ne capiscono le potenzialità. A volte, le valutazioni dei cosiddetti ‘esperti’ non sono così coerenti. Detto questo, sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Zerbin gioca in Serie B e deve ancora dimostrare tanto. Se ci riuscirà, diventerà sicuramente un giocatore importante“.