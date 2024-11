Più qualità o entrerà nei duelli dell’Atalanta? Conte svela: “Oggi ho rotto molto le scatole ai giocatori…”

vedi letture

Il Napoli proverà a battere l'Atalanta sfruttando la qualità e darà battaglia alla squadra di Gasperini entrando nei duelli uomo contro uomo? Nel corso della conferenza stampa di oggi, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha risposto così: "Noi stiamo preparando la gara, con loro devi essere molto preparato, oggi siamo stati molto... ho rotto molto le scatole ai calciatori per fargli capire alcune situazioni.

La partita non va solo giocata, va preparata, va fatto vedere cosa accadrà. Dire siamo questi, abbiamo i nostri concetti va bene, ma devono sapere cosa accadrà e se ti prepari prima trovi o dai già delle situazioni. Quello qualitativo scombina alcune situazioni, ma la preparazione in gare fisiche come queste e danno grande pressione in ogni zona sono partite che le devi preparare in maniera accurata e rompere tanto le scatole".