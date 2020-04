Pizarro non ha dubbi: "Serie A? Non ha senso giocare mentre le persone soffrono"

La questione ripartenza del campionato continua a far discutere. Il futuro del calcio italiano è ancora tutto da definire. L'ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ammette che per lui non ha senso che la Serie A riparta: "Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo Scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci".