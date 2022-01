Pjanic esalta Spalletti: "E' abile a trovare i punti deboli degli avversari"

L'ex juventino, Miralem Pjanic, ha parlato in una lunga intervista rilasciata alle colonne di Tuttosport. Il centrocampista, ora al Bsiktas, ha spaziato in lungo e in largo sulle voci di mercato che stanno coinvolgendo i giocatori bianconeri, mettendo come esempio la sua stessa esperienza. "Morata saprà bene cosa fare. L'unico consiglio che darei a chiunque è di pensarci bene prima di lasciare un posto dove sei felice anche se in un altro ti offrono di più" ha spiegato Pjanic. Lo stesso discorso vale per De Ligt, giocatore su cui il Barcellona ha messo gli occhi per l'estate: "E' felice alla Juventus - racconta Pjanic -e quando sei felice, meglio restarci".

Un pensiero al big match tra Juventus e Napoli di giovedì che vedrà alla guida due allenatori che Pjanic ha conosciuto da vicino: "Alla Juventus peserà l'assenza di Chiellini. Allegri dirà ai suoi che sarà impossibile dominare il Napoli e bisognerà sfruttare i palloni che si hanno... ma attenzione a Spalletti, abile a trovare i punti deboli degli avversari".