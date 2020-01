Plastino: "A Napoli Sarri non è stato fortunato, capisco il travaglio dei tifosi"

Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha risposto alle domande degli ascoltatori in merito al posticipo del 21° turno di Seria A tra Napoli e Juventus: "Sarri nel Napoli è stato poco fortunato, non ha avuto quella come migliore dote. Capisco il travaglio dei tifosi del Napoli che lo rivedranno in bianconero, così come Higuain".

Su una Serie A a 18 squadre - "Malgrado tutto viva il calcio anche delle piccole, di chi deve faticare per salvarsi ma garantiscono ai propri tifosi di sognare. In più, ad esempio, il Brescia è anche sfortunato: ieri meritava qualcosa di più".