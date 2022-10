Plastino: "Il Napoli è una grande realtà, vincere stasera è fondamentale"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: "Per me il Napoli è una grande realtà. È chiaro che Amsterdam ha un valore storico e se vinci lì è fondamentale. Gli olandesi poi sono sempre stati all'avanguardia sulla tattica ma il Napoli ce la può fare. Non capisco cosa significa non dare spazio ai tifosi. Perché dal 1976, avvento di radio e tv private, i tifosi hanno moltissimo spazio. Le società a volte fanno bene, comunicano in modo corretto, altre no. Poi il tifoso vorrebbe sempre sentirsi dire ciò che vuole e non sempre è possibile".