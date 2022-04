Plastino si sbilancia: "Conoscendo ADL non penso che Spalletti resterà a Napoli"

Michele Plastino, noto giornalista radiofonico e televisivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, a Maracanà Show, per parlare del Napoli

Michele Plastino, noto giornalista radiofonico e televisivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, a Maracanà Show, per parlare del Napoli: "Quella di quest'anno è stata una grande occasione. Il Napoli doveva lottare fino alla fine. Io credo che in certi casi si debba ammettere di non capire alcune cose. A Napoli c'è entusiasmo e l'entusiasmo ti aiuta. Non si può perdere 3-2 quando si era in vantaggio per 2-0 a otto minuti dalla fine. Non credo che dopo quanto successo, e conoscendo De Laurentiis, Spalletti possa continuare a Napoli. Il tecnico è un essere umano, come per tutti ci sono stati dei momenti che hanno dato dei segnali ma qualcosa non è andato. Come la sconfitta con la Fiorentina che nessuno si aspettava".