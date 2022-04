Playoff in Serie A? Casini frena: "Ci sarebbe disinteresse per la regular season, chi guarda l'NBA lo sa"

Il neo presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul possibile inserimento dei playoff in Serie A.

L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi questo pomeriggio con tutte le 20 società del massimo campionato, ha visto al centro delle discussioni, tra le altre cose, l'analisi di proposte legate al sostegno alle nazionali italiane, oltre che a quelle volte a promuovere la pace visto il protrarsi del conflitto in Ucraina. Il neo presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, al termine ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul possibile inserimento dei playoff in Serie A: "Può essere interessante, porta valore, ma al contempo si presenterebbe un maggior disinteresse per la regular season e chi guarda l'NBA questo lo sa. Non ne abbiamo ancora approfondito i dettagli".