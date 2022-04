Poco spazio per Mertens? Adani: “Era in campo e la Fiorentina ha comunque fatto altri due gol”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, interrogato sul poco minutaggio di Mertens ha così risposto

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, interrogato sul poco minutaggio di Mertens ha così risposto: “Poco spazio per Mertens? È vero che sono due mesi che Zielinski cammina in campo, però quando Spalletti ha inserito Mertens con la Fiorentina ha pareggiato la partita e poi nell’ultima mezz’ora non ha fatto più niente. Mertens ha fatto delle grandi giocate a Bergamo, in casa dell’Inter, in due mesi era già diventato il capocannoniere del Napoli, ma Mertens entra e rimedia con la Fiorentina ma lo stesso Mertens era in campo quando poi il Napoli ha preso altri due gol e ha perso”.