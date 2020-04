Polonia, vice-pres. Federazione: "Zielinski legato al Napoli, diventerà un grandissimo"

Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio polacca, è intervenuto anche nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione tra Milik e Zielinski è diversa perché i due calciatori sono diversi. Piotr è cresciuto in Italia, vi è molto legato. Ha tutte le qualità calcistiche per essere un grandissimo. Ma gli manca un po' la convinzione, la sicurezza, la consapevolezza. Ma ultimamente Zielinski è abbastanza tranquillo. Lo conosco bene, è un ragazzo che ha bisogno di essere tranquillo, di sentirsi importante, di avere un allenatore che gli dà fiducia".